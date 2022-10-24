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В МУП «Метроэлектротранс» собрали гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО в Лисичанске

14:39, 24.10.2022
В МУП «Метроэлектротранс» собрали гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО в Лисичанске
Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» в Казани в течение недели собирали гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне специальной военной операции в Лисичанске. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

За неделю подразделения предприятия собрали: 105 кг муки, 120 кг сахара, 285 пар теплых носков и 116 пар перчаток. Также военным отправили тушенку, сгущенку, свечи, фонарики, батарейки, газовые горелки, термобелье, крупы.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Сегодня все передадут на склад, откуда груз отправится в зону СВО.

1 октября из Казани в зону спецоперации на Украине отправили партию гуманитарной помощи российским военным. Сбор и отправку груза координировал отслуживший добровольцем в СВО Евгений Жемков. Груз, в составе которого утепленные перчатки и носки, утепленные резиновые сапоги и бутилированная вода, направляется в помощь добровольческому батальону БАРС-13.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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