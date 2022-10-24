Радий Хабиров сообщил, что работа по запуску поезда между Казанью и Уфой продолжается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Работа по открытию прямого железнодорожного сообщения между Казанью и Уфой продолжается. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

— Помните, я как-то сказал, что продолжаем работу по открытию новых сервисов и маршрутов. Сейчас мы очень активно работаем по прямому сообщению между Уфой и Казанью — интересное туристическое направление, — цитирует его «Башинформ».

Кроме того, в Башкирии задумались над открытием железнодорожного маршрута в сторону Сибая и Магнитогорска.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О планах запустить экспресс-поезд между Уфой и Казанью Радий Хабиров рассказывал в феврале 2022 года. Такой маршрут существовал, но его закрыли из-за невостребованности.

По последним данным, ориентировочное время в пути между столицами Татарстана и Башкирии составит 15 часов. В дальнейшем оно сократится до 12 часов.

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Татьяна Демина