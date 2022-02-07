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Глава Башкортостана рассказал о планах по запуску скоростного поезда «Уфа — Казань»

11:55, 07.02.2022 2
Глава Башкортостана рассказал о планах по запуску скоростного поезда «Уфа — Казань»
Фото: glavarb.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о планах запустить экспресс-поезд между Уфой и Казанью. Ранее такой маршрут существовал, но сообщение было закрыто. Об этом сообщает «Башинформ».

31 января о запуске проекта заявлял начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

По его словам, ориентировочное время в пути — 15 часов, а дальнейшее целевое значение времени в пути составит 12 часов. Существовавшее железнодорожное сообщение между городами занимало в пути 21 час и было закрыто из-за невостребованности.

Он также отметил, что поезд будет отправляться вечером из Уфы и прибывать в Казань утром.

фото: commons.wikimedia.org

В прошлом месяце Радий Хабиров рассказал о расширении трассы М-5. По его словам, к 2026 году левая половина автодороги от Шакшинской развязки до границы с Татарстаном станет четырехполосной, что позволит снизить количество аварий. По его словам, к 2030 году вся трасса М-5 в Башкирии должна стать четырех- и шестиполосной «с разделением встречных потоков».

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Башкортостан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:02
    Мама, зачем на этот поезд
    Приобрели билет,
    Как бы теперь вам с этим билетом
    Не угодить на тот свет.
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  • Анонимно 12:25
    А обратный не планируется?
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