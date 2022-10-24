Правительство России выделит миллиард на создание малых и средних центров разработки отечественной электроники

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Правительство России в 2022—2023 году выделит субсидии на создание малых и средних центров разработки отечественной электроники. На них потратят 1 миллиард рублей.

Средства направят на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на вывод их товаров на приоритетные рынки, объяснили в пресс-службе кабмина. К 2030 году в России будут работать как минимум 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.

Оператором субсидий правительство России определило фонд «Сколково». По задумке властей, субсидии позволят простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и закрепить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности.

Фото: government.ru

Летом правительство России сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. На софинансирование до 2024 года выделили 37,1 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина