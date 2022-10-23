Ученые открыли новую группу крови

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для каждого человека знание своей группы крови является одним из базовых и обязательных, в критических ситуациях именно оно может спасти жизнь. Американские ученые обнаружили новую группу крови.



Новая система получила название Er. Она является 44-й из открытых.

В данной системе групп в общей сложности пять антигенов Er, которые основаны на генетических вариациях белка Piezo1. Последний находится на поверхности эритроцитов. Антиген Er открыли давно, однако данное исследование является первым, в котором описаны разные мутации антигена. Сюда входят две ранее неизвестные версии антигена.

Фото: pixabay.com

Антитела, соответствующие антигенам Er, способны прикрепляться к ним и приводить к атаке иммунными клетками несовпадающих клеток. Это может произойти и в случае несовместимости групп крови, в связи с чем медработники стараются избегать несоответствий.

Ученые также отметили, что антитела, направленные против двух новых антигенов Er с высокой частотой встречаемости, связаны прежде всего с тяжелой гемолитической болезнью плода и новорожденного.

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Илина Хакимова