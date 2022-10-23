В Турции могут провести референдум по вопросу ношения хиджаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по теме закрепления в Конституции страны права женщин на ношение хиджаба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ТRТ.

— Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится, — отметил Эрдоган.

Так президент Турции прокомментировал инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу. Лидер партии предложил внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Москва и Анкара рассматривают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы российской системе «Мир» на территории республики. В Казани на 15-м заседании Центробанков Турции и России наметилось некое продвижение в этом вопросе.

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Елизавета Пуншева