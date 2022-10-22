«КОС-Синтез» обыграл «Динамо-СШОР» Астрахань в матче Чемпионата России

Фото: Спортивный клуб "Синтез"

Команда «КОС-Синтез» 22 октября одержала уверенную победу во втором поединке третьего тура чемпионата России по водному поло над командой «Динамо-СШОР» Астрахань со счетом 15-7 (3-2, 4-2, 3-2, 5-1).



Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Дедович (3), Латыпов (3), Сучков (3), Пронин (2), Лисунов (2), Махиянов (1), Зиннуров (1).

Начало матча осталось за казанцами. Счет на исходе первой минуты открыл Никола Дедович. Через две минуты его удвоил Иван Сучков, затем Адель Латыпов реализовал пенальти. Тренерский штаб доверил место в воротах вратарю Владиславу Сергееву. На первый перерыв команды ушли при счете 3-2 в нашу пользу.

Фото: Спортивный клуб «Синтез»

Во втором тайме астраханцы уравняли шансы, но казанцы быстро вернулись в игру и вышли вперед. Два мяча «Динамо» привез Никола Дедович, по одному — Адель Латыпов и Даниил Пронин. По итогам первой половины игры — 7:4.

Третью четверть КОС-Синтез завершил с минимальным плюсом, разница выросла уже до 10-6. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Динамо-СШОР» в начале заключительного игрового отрезка. Свои голевые показатели улучшили Сергей Лисунов, Аскар Махиянов и Иван Сучков. По занавес отличился Эмиль Зиннуров.

Финальная сирена запечатлела на табло счет 15-7 в пользу «КОС-Синтез».

Фото: Спортивный клуб «Синтез»

Игры четвертого тура заводчане проведут на выезде. 29-30 октября матчи пройдут в Москве против «Востока-2».

В прошлую субботу «КОС-Синтез» обыграл «Восток» во второй игре в матче чемпионата России. Игра в Казани завершилась со счетом 10:6 (0:0, 1:2, 3:3, 6:1).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко