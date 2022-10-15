«КОС-Синтез» обыграл «Восток» в матче чемпионата России
«КОС-Синтез» обыграл «Восток» во второй игре в матче чемпионата России. Игра в Казани завершилась со счетом 10-6 (0-0, 1-2, 3-3, 6-1).
Соперники долго не могли распечатать ворота друг друга. Первый гол состоялся на 3 минуте второго периода. Контратаку удачно завершил Эмиль Зиннуров. Третий тайм получился очень сложным и напряжённым. «КОС-Синтез» сначала позволил сопернику уйти в отрыв на 3 мяча, а затем приложил максимум сил, чтобы вернуться в игру.
Голы в составе заводчан забили: Никита Деревянкин, Аскар Махиянов, Сергей Лисунов, Егор Ярлыченко, Эмиль Зиннуров и Адель Латыпов.
Матчи третьего тура чемпионата России «КОС-Синтез» вновь проведёт дома, в Казани. 21 и 22 октября соперником заводчан станет бронзовый призер прошлого сезона «Динамо СШОР» Астрахань.
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