Новый парк в казанском ЖК «Салават Купере» расположился на территории более 6 га — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня парк в казанском микрорайоне «Салават Купере». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новое городское пространство располагается на площади более 6 га. В первую очередь реализации проекта вошла зона «игра и спорт» — детские активности с уникальным водным спрей-лабиринтом, спортивная площадка с полосой препятствий, тренажеры, площадка для игры в стритбол, экстрим-зона в составе памп-трека и скейт-площадки.

Во второй очереди в парке появился фонтан, прогулочная набережная, амфитеатр с пандусом, смотровые площадки на разных уровнях, мост с качелями, лужайки для игр и отдыха. Также создали культурный центр с эксплуатируемой в качестве смотровой площадки кровлей, многофункциональная площадь, амфитеатр для событийной активации.

Вторую очередь парка в ЖК «Салават Купере» открыли 18 октября. На территории парка проходили игры-квесты и научное шоу для детей, состоялась открытая тренировка по настольному теннису, мастер-класс по музыкальной импровизации, по выращиванию растений.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина