Новости общества

22:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов подписал закон о включении в состав Казани территории «Научного городка»

21:22, 21.10.2022
Минниханов подписал закон о включении в состав Казани территории «Научного городка»
Фото: yandex.ru/maps

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о включении в состав Казани «Научного городка». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Депутаты поддержали ее единогласно. После проект закона поддержали в Госсовете Татарстана.

Фото: скриншот

«Научный городок» — это территория Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, а также жилой комплекс — четыре дома, построенные как ведомственное жилье для его сотрудников. Он расположен на расстоянии почти 2,5 км от границы Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также