Минниханов подписал закон о включении в состав Казани территории «Научного городка»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о включении в состав Казани «Научного городка». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.
Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Депутаты поддержали ее единогласно. После проект закона поддержали в Госсовете Татарстана.
«Научный городок» — это территория Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности, а также жилой комплекс — четыре дома, построенные как ведомственное жилье для его сотрудников. Он расположен на расстоянии почти 2,5 км от границы Казани.
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