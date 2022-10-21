В России утвердили план интеграции вузов новых регионов

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Правительство России утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки России.

Все образовательные программы вузов новых регионов приведут в соответствие с требованиями российских образовательных стандартов высшего образования. Студентам, освоившим актуализированные образовательные программы, будут выдаваться дипломы по образцам, установленным приказами Минобрнауки России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина