Крымский винзавод «Золотая балка» зашел в Казань фирменным магазином

Магазин стал первым и в Татарстане

В казанском торговом центре «Республика» открылся фирменный магазин известного крымского винзавода «Золотая балка». Как выяснило «Реальное время», он стал первым и пока единственным в столице Татарстана.

Первый магазин «Золотая Балка» открылся в 2016 году в Крыму. В 2018 году винодельня презентовала маркет в Москве, а в 2021-м — в Санкт-Петербурге. Сейчас они также есть в Нижнем Новгороде, Керчи, Симферополе.

Сам совхоз «Золотая балка» был создан в 1921 году — в качестве поставщика сырья для производства игристых вин компании «Массандра». Затем предприятие стало отдельным и в 1968-м открыло свой винзавод мощностью до 2,5 млн бутылок в год. В 2005-м на заводе запустили процесс технического переоборудования — там установили оборудование для переработки винограда из Италии и Болгарии, а также современные системы холода для брожения при низких температурах.

В 2021 году на территории «Золотой балки» открыли новый комплекс первичного виноделия, где в этом году планируют переработать до 500 тонн винограда. Инвестиции в комплекс составляют 320 млн рублей. На данный момент завод, где трудятся больше 600 человек, выпускает около 30 наименований игристых и тихих вин. В год компания производит больше 10,5 миллиона бутылок вина и шампанского.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на открытии нового комплекса в августе 2021 года. Фото: sev.gov.ru

Выручка «Золотой балки» после возвращения Крыма выросла в 4,5 раза

Финансовые показатели ООО «Агрофирма «Золотая балка», то есть юрлица завода, растут с каждым годом. К моменту включения Крыма в состав России годовая выручка составляла 377 миллионов рублей, в 2015 году она уже составляла 542 миллиона, в 2016-м — 755,6 миллиона, в 2017-м — 812,5 миллиона. В 2018-м завод выручил уже более миллиарда рублей, а по итогам 2021 года — 1,7 миллиарда рублей. То есть выручка с момента воссоединения Крыма с Россией выросла в 4,5 раза.

Чистые активы оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. Прибыль тоже растет — самые большие показатели были зафиксированы в 2020 и 2021 годах — 239 и 296,2 миллиона соответственно.

Завод в подарок жене

Заводом на момент присоединения Крыма владел экс-глава Социалистической партии Украины бизнесмен Петр Устенко. В июне 2014-го он заявлял, что готов работать с Россией и хочет сохранить предприятие, а власти — что арендные договоры останутся в силе.

— Я понимаю, что мы сегодня заложники ситуации, которая там есть. Бизнес веду не я, а ведет сын, он находится в процессе переговоров, занимается решением конфликтов, которые могут возникать. Но я надеюсь, что предприятие, которое мы создали с нуля, сохраним или, по крайней мере, передадим в хорошие руки. Если, конечно, не будет противодействия. Здесь должно быть обоюдное желание, — сказал Устенко.

Однако в мае 2015-го имущество «Золотой балки» было арестовано судебными приставами по иску правительства Севастополя, которое требовало с предприятия 11,5 млн гривен (около 29 млн рублей) за неоплаченную аренду земли. В сентябре 2015-го стороны заключили мировое соглашение — якобы у предприятия появился новый собственник.

О нем стало известно в январе 2021 года — это бывший совладелец «Европейской подшипниковой корпорации» Артем Зуев. Он купил права долгосрочной аренды и затем подарил их своей жене — уроженке Киева Снежане Георгиевой, в итоге она получила 1,4 тыс. га с лозами и завод по производству шампанского.

Снежана Георгиева и Артем Зуев. Фото: скриншот видео

Сам Зуев в беседе с РБК тогда заявил, что хозяйство ждет серьезная реновация.

— Мы собираемся инвестировать серьезные средства в новые виноградники, в приобретение современной техники, в строительство новых производственных мощностей, в том числе для создания винного туризма в регионе. Мы будем инвестировать в современное технологическое оборудование, а также модернизировать существующее, также вкладывать деньги в усовершенствование нашей лаборатории. Мы собираемся инвестировать в создание новых мощностей по производству классического шампанского, кроме того — в развитие элитного виноделия. В общей сложности инвестиции в предприятие — это несколько сот миллионов рублей только на этот год и примерно столько же — на каждый следующий год.

Стоит отметить, что на данный момент данных о владельце завода нет.

Дарья Пинегина