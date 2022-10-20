Объем средств граждан в банках России в сентябре сократился на 458 млрд рублей

Объем средств населения в российских банках в сентябре сократился на 458 млрд рублей (-1,4%), юрлиц — увеличился на 0,9 трлн рублей (2,3%). Это следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2022 года».

— Средства населения снизились по итогам сентября на 458 млрд рублей (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, — отмечается в заявлении регулятора.

Фото: realnoevremya.ru

Также граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности.

Государственные средства уменьшились на 0,4 трлн рублей (-5,1%), в том числе вследствие снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках, передает RT.

Также ЦБ сообщил, что индикатор бизнес-климата Банка России упал до минус 1,2 пункта. Основной фактор ухудшения ожиданий — объявление частичной мобилизации. Наиболее существенное ухудшение бизнес-климата (и его ожиданий) фиксируется в строительстве и торговле.

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Татьяна Леухина