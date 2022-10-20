Центробанк зафиксировал снижение индикатора бизнес-климата на фоне мобилизации

Индикатор бизнес-климата Банка России упал до минус 1,2 пункта. Это следует из данных октябрьского опроса.

Основной фактор ухудшения ожиданий — объявление частичной мобилизации. Наиболее существенное ухудшение бизнес-климата (и его ожиданий) фиксируется в строительстве и торговле. Это во многом связано со снижением спроса в этих отраслях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в отчете регулятора отмечается, что наиболее значимое повышение цен ожидается в энергетической сфере, а существенное снижение ценовых ожиданий — в автомобильной отрасли и сельском хозяйстве.

Ранее Центробанк зафиксировал рост объема наличных денежных средств в обращении 22 сентября. Оборот наличных вырос на 132,1 млрд рублей впервые с 4 марта. Тогда за день этот показатель вырос на 151,5 млрд рублей. Спрос на наличные увеличился после объявления частичной мобилизации в России. 21 сентября спрос на наличность был сравнительно невысоким и составлял 14,2 млрд рублей. На следующий день он подскочил более чем в девять раз.

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Татьяна Леухина