Большинство россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, 2020 год)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян об их отношении к предложению отменить новогодние праздничные мероприятия в этом году. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.



На фоне частичной мобилизации некоторые регионы в России объявили об отмене предстоящих новогодних мероприятий с целью перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих. К инициативе присоединились Ленинградская область, Калининград, Нижний Новгород и другие. Тем не менее в Министерстве обороны России указали, что необходимости в отмене новогодних мероприятий нет.



О том, что власти ряда регионов и городов предложили в этом году не проводить праздничные гуляния, в той или иной мере известно 59% россиян. Знают об этой мере более трети опрошенных (39%), наслышан без подробностей каждый пятый — 20%. Впервые узнали о данном решении в ходе опроса 41%.

Фото: скриншот исследования ВЦИОМ

В целом россияне выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году. Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74%).



Альтернативное мнение высказали 17%, среди молодежи 18—24 лет противников идеи отмены праздничных гуляний почти вдвое больше — 30%. В первую очередь граждане объясняют свою позицию необходимостью отвлечься, отдохнуть (18%). Примерно столько же считают, что детей не следует оставлять без праздника (17%). Встречались и те, кто считает, что СВО должна финансироваться за счет иных источников (12%), а экономить на празднике не стоит (10%).

Фото: скриншот исследования ВЦИОМ

В вопросе отказа от новогодних корпоративов россияне оказались менее единодушны. Каждый второй полагает, что в этом году организациям стоит отказаться от их проведения (54%), 30% выступают за корпоративное празднование Нового года. 16% затруднились ответить.

Фото: скриншот исследования ВЦИОМ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию об отмене новогодних мероприятий из-за СВО в разных регионах России. Он высказался против такой меры.



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Илина Хакимова