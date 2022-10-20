Исследование: с начала осени Татарстан вошел в число самых «общительных» регионов страны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С начала осени Татарстан вошел в число самых «общительных» российских регионов. Продолжительность разговоров абонентов в республике на последней неделе сентября выросла на 12%, а количество звонков на человека увеличилось на 5%. Такие данные приводит МТС в своем исследовании по голосовому трафику с 1 сентября по 9 октября 2022 года (есть в распоряжении «Реального времени»).

Уточняется, что в среднем татарстанцы совершают 8 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 16 минут в сутки. Такие временные затраты совпадают с общероссийскими, что говорит о единой тенденции, согласно которой жители страны начали больше разговаривать по телефону.

Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край — его жители тратят на разговоры в среднем 24 минуты в день. Рекордсменом в Поволжье стала Мордовия (19 минут). В поволжском рейтинге татарстанцы заняли седьмое место, расположившись между оренбуржцами и самарцами.

Также стоит отметить, что мужчины стали проводить в телефонных разговорах больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

— Для обеспечения стабильной связью наших абонентов мы круглосуточно анализируем работу сети и проводим работы по увеличению ее емкости и расширению покрытия на территории всей республики. Технология VoLTE, которую МТС развивает в регионе больше двух лет, помогает татарстанцам разговаривать по телефону, параллельно используя мобильный интернет: проверять почту, листать соцсети или переписываться в мессенджерах, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября сообщалось, что в России зафиксировали резкий спрос на покупку кнопочных телефонов. В период с 23 по 25 сентября количество продаж устройств выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели, 16—18 сентября.

Такую тенденцию на рынке подтвердили и представители других крупных продавцов мобильных телефонов — «Мегафона» и «Ситилинка». Эксперты связывают рост спроса с частичной мобилизацией — ведь смартфоны брать с собой запрещено.



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Максим Кокунин