На фоне частичной мобилизации вырос спрос на кнопочные телефоны

За последние дни в России зафиксировали резкий спрос на покупку кнопочных телефонов. В период с 23 по 25 сентября количество продаж устройств выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели — 16—18 сентября, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу оператора МТС.

Такую тенденцию на рынке подтвердили и представители других крупных продавцов мобильных телефонов — «Мегафона» и «Ситилинка». Эксперты связывают рост спроса с частичной мобилизацией — ведь смартфоны брать с собой запрещено.

Фото: realnoevremya.ru

— Количество купленных кнопочных телефонов в России с 23 по 25 сентября выросло в три раза по сравнению с 16—18 сентября. <...> Средняя стоимость купленных телефонов составляет 1600 рублей — она не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, — отметили в пресс-службе оператора.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов рассказал, что в магазинах сети продажи кнопочных телефонов с 21 по 25 сентября увеличились на 86% по сравнению с предыдущей неделей.

Пресс-служба «Ситилинка» сообщила, что в период с 22 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в сети в штуках возросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше половины покупок (70%) мобильных устройств совершались в розницу, подчеркнули в компании.

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Илина Хакимова