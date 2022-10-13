Казанские власти предписали снести еще ряд незаконно установленных торговых объектов — список

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Исполком Казани в очередной раз предписал демонтировать и переместить самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. В списке торговые киоски, павильоны и киоски по продаже воды.

Так, до 17 октября должны добровольно демонтировать следующие 13 объектов:

торговый киоск вблизи дома №45 по пр. Ибрагимова;

торговые павильоны вблизи домов №20а и №20б по ул. Батыршина;

два торговых объекта вблизи дома №4 по ул. Белинского;

киоск по продаже воды вблизи дома №4 по ул. Блюхера;

киоск по продаже воды вблизи дома №7 по ул. Восход;

киоск по продаже воды вблизи дома №15 по ул. Восход;

киоски по продаже воды вблизи домов №89в, №168 и №193 по ул. Декабристов;

киоск по продаже воды вблизи дома №82б по ул. Восстания;

киоск по продаже воды вблизи дома №3 по ул. Ютазинской.

Если владельцы указанных объектов не снесут их самостоятельно, то их демонтируют в принудительном порядке с 18 октября по 15 января 2023 года. Их переместят на базу хранения ООО «Гермес» в Ново-Савиновском районе Казани.



Фото: realnoevremya.ru

Также ряд объектов предписали снести на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. В списке их четыре:

два помещения охраны, забор из сетки-рабицы по ул. Гудованцева, вблизи дома №33;

помещение охраны (будка) по ул. Чистопольской, вблизи дома №62;

металлические цепи и столбы по ул. Адоратского, вблизи дома №39а;

помещение охраны, ограждение по ул. Годовикова вблизи дома №48в по ул. Лукина.

Для добровольного демонтажа власти отвели пять дней — этот срок начинает действовать с сегодняшнего дня. Если требование не выполнят, объекты уберут принудительно в течение 90 дней.

Неделею назад власти Казани опубликовали постановление, согласно которому демонтажу подлежат торговые павильоны по улицам Максимова, Четаева, Ильича, Вишневского, Начальной. Также снести поручено металлические гаражи по улице Лукина, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, Годовикова, Голубятникова, Лядова.

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Татьяна Демина