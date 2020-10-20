В 2021—2023 годах зарплаты чиновников в Татарстане увеличиваться не будут

В 2021—2023 годах зарплаты чиновников увеличиваться не будут. Об этом заявил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин.

О том, что зарплаты чиновников не будут индексироваться, чиновник рассказал в рамках своего доклада о бюджете республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвученного на заседании комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

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Также, по словам Шишкина, прогнозируемая инфляция по всем трем годам составит 4%.

Рассказывая о ситуации в текущем году, чиновник сообщил, что «наблюдается отставание по сравнению с 2019 годом». Это связано с пандемией, волатильностью курса доллара, скачущими ценами на нефть. Однако в последние 4 месяца «все идет ровно», а до конца года и вовсе ожидается рост, что позволяет надеяться на то, что «отставание будет покрыто».

Ранее кабинет министров Татарстана повысил размеры денежного вознаграждения главам муниципальных образований, их заместителям, депутатам и членам выборных органов местного самоуправления.

