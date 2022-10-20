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Рустам Минниханов призвал развивать новые направления для привлечения туристов

10:58, 20.10.2022
Рустам Минниханов призвал развивать новые направления для привлечения туристов
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ призвал развивать новые направления для привлечения туристов в республику. Для этого он предложил участвовать в федеральных проектах и привлекать бизнесменов.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоБизнес Татарстан

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