Рустам Минниханов: наша задача — в ближайшие годы подключить к интернету все социальные объекты

Фото: скриншот трансляции

До конца года все 325 государственных и муниципальных услуг будут доступны татарстанцам в электронном виде. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе обращения к Госсовету республики.

— Наша задача — в ближайшие годы подключить к интернету все социальные объекты, — заявил он.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.



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Татьяна Демина