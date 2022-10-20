В Казани откроется 10-я по счету молельная комната в торговом центре

Фото: ДУМ РТ

В эту пятницу, в 10.00, в казанском ЦУМе состоится открытие молельной комнаты. Она станет десятой по счету комнатой для совершения намаза в торговых центрах столицы Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Проект открытия помещений для совершения намаза реализует Ассоциация предпринимателей-мусульман Татарстана.

На сегодняшний день в республике эксплуатируются уже 9 комнат для намаза — в казанских торговых центрах «ГоркиПарк», «KazanMall», «Караван», «Мега», «Порт», «Suvar Plaza», «Тандем», в ДРКБ, в ТЦ «Ramus Mall» в Нижнекамске.

Стоит отметить, что в ЦУМе комната для намаза размещена на цокольном этаже и разделена на мужскую и женскую, а также оборудована двумя помещениями для совершения омовения.

Фото: Инна Серова

Напомним, в июне в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ открыли молельную комнату. В торжественном открытии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, помощник президента республики — уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Это третья комната для молитв в ДРКБ. Она организована благотворительным фондом Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова по просьбе родителей детей, проходящих лечение в ДРКБ.

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Максим Кокунин