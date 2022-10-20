Главное о коронавирусе на 20 октября: снижение ожидаемой продолжительности жизни, новый препарат от COVID-19

В Татарстане выявлено 199 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 199 человек. Всего на 20 октября в республике зарегистрировано 185 848 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 181 742 человека, за минувшие сутки — 738. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 44 человека.

В России стабилизировались показатели смертности

За последние сутки в России выявили 10 067 случаев коронавируса, выздоровели 18 352 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 345 154, а выздоровевших — до 20 677 821. Госпитализировали за сутки 1 565 человек.



Умерли 90 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 266 человек.



В России показатели смертности вернулись к уровню, который фиксировался до пандемии коронавируса. «Благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к допандемийному уровню», — сообщил помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов.



Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за 2 года пандемии коронавируса. Об этом сообщила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина. Она напомнила, что, согласно указу президента России о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в стране к 2030 году должна достигнуть 78 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19 «Амбервин». Препарат разработала компания «Промомед». Применяется внутримышечно и через ингаляции.



Директор центра спортивной медицины (ЦСМ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Жолинский заявил, что в ходе подготовки к Олимпийским играм в Пекине и Токио российские спортсмены боялись заразиться коронавирусом и не попасть на соревнования. «Со сборными командами работает 46 психологов, — добавил специалист. — Мы столкнулись с проблемой — каждый третий спортсмен боялся заразиться ковидом и пропустить турниры. Что касается антидопинга, у нас постоянно проводятся семинары, и они дают плоды. Например, до 2018 года более половины запросов на терапевтическое исключение (58%) были оформлены с ошибками, а сейчас этот показатель равен 8%».



В Эквадоре отменили все ограничения на въезд

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 626 309 897 раз, 6 573 040 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 083 662). На второй строчке — Индия (44 636 517), на третьей — Франция (36 636 069), на четвертой — Германия (35 005 769), на пятой — Бразилия (34 771 320).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 066 584). За ними следуют Бразилия (687 423), Индия (528 943), Россия (381 314, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 279).



За время пандемии было сделано 12 805 540 634 инъекции вакцины против коронавируса.

В Сербии ожидается осенний рост заболеваемости коронавирусом. «На данный момент ситуация стабильная, мощностей достаточно, но мы ожидаем увеличения числа инфицированных и количества госпитализаций уже в начале ноября. У нас в ковидных больницах задействован медицинский персонал из нековидных медицинских учреждений, таким образом, любое увеличение [числа инфицированных] подразумевает дополнительное привлечение таких сотрудников», — заявил глава ковидного госпиталя военно-медицинского центра Иво Удовичич.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В мире смертность от коронавируса за неделю снизилась на 17%. Кроме того, заболеваемость упала на 6%. Об этом сообщает ВОЗ. За семь дней (с 10 по 17 октября) выявлено 2,9 миллиона случаев заражения, летальных исходов — более 8 тысяч.

В регуляторе ЕС порекомендовали одобрить второй адаптированный вариант вакцины от коронавируса Spikevax. Он создан для взрослых и подростков от 12 лет, которые уже прошли первичную вакцинацию. Адаптированная вакцина борется как с оригинальным штаммом коронавируса, так и с подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.

В европейском агентстве лекарственных средств предложили расширить использование вакцин Comirnaty и Spikevax. Возможно, теперь их разрешат детям с 6 лет. Доза для них уменьшена.

В Эквадоре отменили все принятые из-за коронавируса ограничения на въезд в страну. Это связано с тем, что в течение девяти недель в регионах наблюдается снижение числа заражений. С четверга въезжающим не нужно предъявлять ни свидетельство о вакцинации, ни отрицательный тест.

Фото: realnoevremya.ru

В ВОЗ заявили о более 300 подвариантов омикрон-штамма коронавируса по всему миру. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ни один из них не является доминирующим. Однако контроль над вирусом ослаб, что может привести к серьезным последствиям.



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). «Глобальная ситуация, безусловно, улучшилась со времени начала пандемии COVID-19, однако вирус продолжает видоизменяться, и остается много рисков и неопределенностей <...> Эта пандемия ранее нас сильно удивила и вполне может сделать это снова», — отметил он.



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Елизавета Пуншева