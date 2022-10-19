В Нижнекамске помогли женщине с двумя детьми, у которой мобилизовали мужа — видео

Фото: скриншот видео

В исполком Нижнекамска помогли устроиться Ландыш Бузовой. Ее мужа мобилизовали и она осталась одна с двумя детьми в декрете, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мэрия города оказывает адресную помощь семьям мобилизованных. Исполком планирует обратиться к властям республики по вопросу предоставления мер поддержки людям с ипотекой, полученной по линии Госжилищфонда при президенте Татарстана.

В пунктах сбора города собрали с начала специальной военной операции более 5 тонн вещей для военнослужащих.

Напомним, также помощь мобилизованным и их семьям оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань».

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Татьяна Леухина