В ноябре татарстанцы будут отдыхать 3 дня подряд

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В России 4 ноября отмечается День народного единства. В связи с праздником, в следующем месяце жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день.



Также, в преддверии праздника, рабочий день в четверг, 3 ноября, сократится на 1 час. Отдыхать татарстанцы будут с 4 по 6 ноября.



6 ноября отмечается День Конституции Татарстана. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Согласно республиканскому законодательству, при совпадении нерабочих и праздничных дней дополнительный выходной не предоставляется, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В связи с предстоящими праздничными днями, график работы МФЦ будет изменен. Так, 3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на 1 час: отделы в Казани будут работать с 8:00 до 16:00.

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Илина Хакимова