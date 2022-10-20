В ноябре татарстанцы будут отдыхать 3 дня подряд
В России 4 ноября отмечается День народного единства. В связи с праздником, в следующем месяце жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день.
Также, в преддверии праздника, рабочий день в четверг, 3 ноября, сократится на 1 час. Отдыхать татарстанцы будут с 4 по 6 ноября.
6 ноября отмечается День Конституции Татарстана. В этом году праздник выпадает на воскресенье. Согласно республиканскому законодательству, при совпадении нерабочих и праздничных дней дополнительный выходной не предоставляется, сообщает пресс-служба Минтруда республики.
В связи с предстоящими праздничными днями, график работы МФЦ будет изменен. Так, 3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на 1 час: отделы в Казани будут работать с 8:00 до 16:00.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым