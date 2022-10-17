В Татарстане офисы МФЦ изменят режим работы в ноябрьские праздники

В связи с предстоящими праздничными днями: 4 ноября — День народного единства, а 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан, график работы МФЦ будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 3 ноября предпраздничный рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на 1 час:

Отделы в Казани: Южный, Советский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Московский, Дербышкинский, Юдинский, Авиастроительный, в ЖК «Салават купере» будут работать с 8:00 до 16:00.

Зареченский и Гагаринский отделы — с 11:00 до 19:00.

Расположенные в Набережных Челнах Центральный, Набережно–Челнинский и Тукаевский филиалы 3 ноября будут работать с 8:00 до 16:00.

Рабочий день в других районах продлится с 8:00 до 16:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последний раз офисы МФЦ меняли свой график работы в августе в связи с празднованием Дня города и республики.

29 августа продолжительность рабочего дня во всех филиалах была сокращена на 1 час. 30 августа было выходным праздничным днем.

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Максим Кокунин