Вылетающие из Бегишево ежемесячно тратят 13 терабайт данных

Фото: пресс-служба Мегафона

За 2022 год объем использованного мобильного трафика в залах ожидания Бегишево увеличился на 25%. Об этом сообщили специалисты big data «Мегафона» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Они проанализировали информацию с июня по сентябрь и выяснили, что в Международном аэропорту имени Николая Лемаева улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно используют порядка 13 терабайт данных.

Такого объема хватит, например, чтобы посмотреть две тысячи полнометражных фильмов в разрешении Full HD. Пиковые значения, как и годом ранее, пришлись на август и июль.

Говорить по телефону в международном аэропорту Бегишево стали дольше, однако количество вызовов снизилось на 10%. Каждый месяц в залах ожидания туристы совершают около 700 тыс. звонков.

Фото: nbc.aero

Чаще всего в интернет выходят туристы из Москвы, Московской области, Пермского края, Удмуртии, а также Санкт-Петербурга и Югры. В пересчете на одного человека, больше всего тратят гости из Калининградской области — в среднем по 2,5 гигабайта. Реже всех интернетом пользуются туристы Ненецкого автономного округа.



Сейчас ведутся работы по усилению сигнала на участке трассы от Нижнекамска до Бегишево. Запуск новой базовой станции планируется до конца года,что позволит существенно увеличить скорость мобильного интернета как в аэропорту, так и за его пределами.



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Илина Хакимова