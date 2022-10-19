В Минздраве опровергли снижение числа клинических исследований лекарств на территории России

Чисто проводимых клинических исследований лекарственных препаратов на территории России стабильно и не снижается. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на бюллетень Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) сообщили, что за первые 6 месяцев этого года в России не провели или приостановили почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств.

Фото: realnoevremya.ru

— Результаты всестороннего анализа основных общеэкономических тенденций экономик разных стран, региональных потенциалов и развития демографических ситуаций позволяют сделать вывод, что российский рынок клинических исследований лекарственных препаратов сохраняет свою привлекательность, имеет реальные перспективы развития, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В целом с 1 января по 30 сентября текущего года выдали 577 разрешений на проведение исследований. Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии.

Сегодня Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19 «Амбервин». Препарат разработала компания «Промомед». Применяется внутримышечно и через ингаляции.





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Татьяна Леухина