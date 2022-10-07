В Рыбно-Слободском районе Татарстана утонули два рыбака

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Вблизи деревни Красный Яр в Рыбно-Слободском районе Татарстана утонули двое мужчин — их тела обнаружили в реке Кама рядом с лодкой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



По предварительной информации, три рыбака перевернулись на моторной лодке «Казанка». Один из них вплавь самостоятельно выбрался на заливные луга, двое утонули. Очевидцы доставили спасшегося на берег.

Прибывшие инспекторы Чистопольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану обнаружили тела погибших на поверхности воды на расстоянии 2 км от берега. Спасательных жилетов не было. Причина происшествия устанавливается.

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Маргарита Головатенко