С начала года только пять международных брендов вышли на рынок России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За девять месяцев 2022 года на рынок вышли только пять международных брендов. Это на 55% ниже аналогичного периода 2021 года, когда в Россию пришло 11 новых ретейлеров, следует из данных консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

Новыми игроками стали моно-бутик Vilhelm Parfumerie в формате стрит-ретейла в Москве, открылся первый магазин китайской спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в Краснодаре, другой китайский бренд спортивной одежды Anta Sports начал продажи в Чите. Весной этого года на российский рынок вышла турецкая марка одежды Perspective. На сегодняшний день она имеет уже пять магазинов в торговых центрах России, отмечается в обзоре NF Group. О выходе на российский рынок ведут переговоры международные компании из стран-партнеров: Казахстана, Белоруссии, Армении, Турции и других

Напомним, с начала февральских событий об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов. Свыше 180 брендов объявили о приостановке деятельности в стране. При этом все больше компаний заявляют о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Таким образом, 17 международных брендов остались работать в России после ребрендинга или продажи бизнеса, отмечается в сообщении NF Group.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тенденция передачи бизнеса локальным игрокам или странам из списка партнеров продолжился до конца года, считают эксперты NF Group. Одни иностранные компании продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же — передавать долю компании в доверительное управление локальному менеджменту на время: «Такие маневры позволят иностранным ретейлерам в дальнейшем вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате».

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Луиза Игнатьева