Главу поселения в Сармановском районе вновь требуют привлечь к ответственности из-за ущерба экологии

Прокуратура Сармановского района Татарстана вновь требует привлечь к административной ответственности главу Петровско-Заводского поселения. На этот раз из-за сбросов неочищенных стоков в реку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в реку Иганя на территории сельского поселения сбрасываются неочищенные стоки из-за неисправности очистных сооружений. Анализ проб воды выявил 4-кратное превышение вредных веществ.

В адрес руководителя местного исполкома внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты).

Акты реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, вчера сообщалось, что прокуратура Сармановского района требует привлечь главу поселения к административной ответственности за порчу земель. Надзорное ведомство провело проверку по факту загрязнения почвы канализационными стоками. Установлено, что рядом с многоквартирным домом по улице Нагорной в селе Петровский-Завод организовано несанкционированное складирование отходов, образовавшихся после очистки канализационного колодца. При этом местные власти не приняли мер к ликвидации данной свалки.



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Максим Кокунин