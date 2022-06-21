На развитие туристического хаба в Лаишево направят 25 миллиардов рублей

Предварительная концепция мастер-плана развития туристической территории «Лаишево» будет вынесена на обсуждение совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» в сентябре этого года, сообщил «Реальному времени» первый заместитель гендиректора Денис Секачев.

По его словам, общие инвестиции в эту территорию составят порядка 25 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей — это средства инвесторов и корпорации. Еще 10 млрд рублей — это средства, которые государственный бюджет, возможно, выделит на развитие этой территории (дорога, энергетика).

— Сейчас с общественностью и СМИ поделились идеей, в сентябре планируем полностью подготовить предварительную концепцию мастер-планирования. В случае утверждения приступаем к мастер-планированию и заканчиваем этот процесс во втором квартале 2023 года, — рассказал Секачев.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

К этому сроку планируется начать строительство объектов. По его словам, под каждый локальный проект будет создана проектная компания, в которой доля частного инвестора будет контрольной, а корпорации — миноритарной. При этом участие в капитале корпорации гарантирует реализацию проекта и привлечение банковского финансирования.

Напомним, Лаишево из Татарстана включено в список 19 перспективных туристических зон России, которые будут финансироваться с участием госкорпорации «Туризм.РФ» в рамках мастер-планов.

По словам Дениса Секачева, в этом году на реализацию проектов будет выделено 75 млрд рублей средств госкорпорации, что позволит увеличить номерной фонд отелей на 20 тысяч мест. Правда, в первую очередь вошли проекты горнолыжных курортов Лагонаки в Адыгее на 650 мест, парк «Три вулкана» на Камчатке на 2 041 место и строительство «Долины Васта», «второго» курорта «Роза Хутор» в Краснодаре.

Луиза Игнатьева