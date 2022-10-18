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В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки

17:59, 18.10.2022
В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильнее всего движение затруднено в центре города — «встали» улицы Пушкина, Тукая, Татарстан, Лево-Булачная, Право-Булачная, Дзержинского, Нариманова.

Фото: скриншот

Пробки образовались на улицах Тэцевской, Петра Витера, Декабристов, Восстания. Из-за ДТП затор образовался на проспекте Ямашева. Пробка почти на 3 километра растянулась возле «Ак Барс Арены».

Кроме того, затруднено движение на улицах Аграрной, Аделя Кутуя, Ершова, Вишневского, на проспекте Победы.

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Татьяна Леухина
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