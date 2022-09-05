Власти Татарстана утвердили порядок предоставления грантов на проекты развития сельского туризма

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления из республиканского бюджета грантов «Агротуризм» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов развития сельского туризма, софинансируемых из федерального бюджета. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Гранты предоставляются участникам отбора, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на сельских территориях или на территориях сельских агломераций Республики Татарстан, проекты развития сельского туризма которых прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ, — говорится в постановлении Кабмина региона.

Фото: Максим Платонов

Грант предусматривается на реализацию проекта в следующих размерах:

до 3 миллионов рублей включительно — при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 10% его стоимости;

— при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 10% его стоимости; до 5 миллионов рублей включительно — при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 15% его стоимости;

— при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 15% его стоимости; до 8 миллионов рублей включительно — при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 20% его стоимости;

— при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 20% его стоимости; до 10 миллионов рублей включительно — при направлении на реализацию проекта развития сельского туризма собственных средств грантополучателя в размере не менее 25% его стоимости.

Напомним, постановление о грантовой поддержке агротуризма правительство России утвердило в декабре 2021 года. На нее могут рассчитывать представители малого аграрного бизнеса. Их проекты могут предусматривать строительство или ремонт помещений для приема туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

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Татьяна Демина