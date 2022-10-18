Казанское предприятие СИБУРа запустило цифровые «умные» склады

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

На «Казаньоргсинтезе» модернизировали склады для обеспечения предприятия материалами и оборудованием (материально-товарное обеспечение — МТО) и внедрили на них автоматизированную систему адресного хранения. Склады оборудованы высокоярусными многоячеистыми стеллажами. Для удобства хранения, поиска и контроля перемещения применяется система штрих-кодов и специализированные мобильные устройства.

Казанский опыт работы системы управления на складах МТО стал первым. На других предприятиях компании СИБУР аналогичные системы работают на складах готовой продукции. В дальнейшем опыт казанского предприятия планируется распространить на всю компанию, а на «Казаньоргсинтезе» в перспективе предполагается внедрение «умных» складов и для хранения готовой продукции.

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— Все товарно-материальные ценности (ТМЦ) поступают на склады со штрих-кодами или маркируются на входе. Программа автоматически находит свободные места или места с аналогичной ТМЦ, указав сотруднику на мобильном устройстве, куда ставить. Отвезти товар со штрих-кодом со склада на завод сотрудник склада сможет только из указанного системой адреса, — рассказал начальник отдела технологии и организации погрузочно-разгрузочных операций «Казаньоргсинтеза» Дамир Камалов.

На складах материально-технического обеспечения хранится сырье для производства, оборудование и запчасти. Вместо 17 небольших распределенных складов было оборудовано 5 модернизированных укрупненных помещений.

— Такие программы увеличивают как минимум на 20% скорость процессов и на 90% снижают число ошибок человеческого фактора, — отметил начальник управления логистики «Казаньоргсинтеза» Сергей Киберманис.