Банк ЗЕНИТ оформляет РКО с бессрочным обслуживанием

Банк ЗЕНИТ запустил акцию «Бессрочное РКО». Теперь предприниматели могут оплатить единовременную комиссию по пакетам услуг «Бизнес» или «Бизнес+» за бессрочное обслуживание. Предложение действует для новых клиентов до 31 декабря 2022 года.

«Банк ЗЕНИТ улучшает условия расчетно-кассового обслуживания. Специальное предложение поможет предпринимателям сэкономить на абонентской плате в долгосрочной перспективе. Также клиенты при необходимости смогут подключить на пакеты услуг опцию для ведения внешнеэкономической деятельности в альтернативных валютах», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.



Единовременная плата составит от 12 324 рубля. В пакет «Бизнес» бесплатно входит 5 онлайн-платежей на общую сумму до 5 млн рублей, неограниченное количество зачислений на счет, по одной корпоративной и инкассационной карте. В пакет «Бизнес+» уже включены 30 онлайн-платежей и неограниченное количество зачислений на счет, две бизнес-карты и переводы физлицам до 100 тыс. рублей. Все остальные операции оплачиваются в соответствии с установленными тарифами.

Подробная информация по пакетам услуг и условиям акции Банка ЗЕНИТ доступна на сайте, в офисах обслуживания юридических лиц или по телефону контакт-центра: 8 (800) 500-40-82.

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