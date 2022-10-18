Казань заняла 4-е место в рейтинге городов с самыми большими сроками ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Казань попала на 4-е место рейтинга городов с самыми большими сроками ипотечного кредитования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Согласно данным аналитиков, жители столицы Татарстана берут кредит в среднем на 24 года. Схожая ситуация в Нижнем Новгороде, который также расположился на четвертой строчке данного рейтинга.



Стоит отметить, что данный топ возглавляет Москва, где средний срок ипотеки в этом году составил 26,5 года. На втором месте Санкт-Петербург (26 лет), а на третьем — Ростов-на-Дону (25 лет).

После Казани идет Екатеринбург (23,1 года). Кроме того, в десятку городов с самыми большими сроками ипотеки вошли Красноярск (23 года), Омск и Краснодар (по 22 года), Волгоград (21 год), а также Челябинск (20 лет).

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Татарстане зафиксировали 5 270 сделок с использованием жилищных кредитов. Это на 37,6% больше, чем в июне.

В Казани недвижимость в ипотеку в сентябре по сравнению с июнем стали брать чаще на 85,6% (в июне — 1 155, в июле — 1 423, в августе — 1 828 и в сентябре — 2 144).

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Максим Кокунин