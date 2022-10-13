Росреестр: в сентябре татарстанцы чаще покупали недвижимость при помощи кредитных средств

В сентябре в Татарстане зафиксировали 5 270 сделок с использованием жилищных кредитов. Это на 37,6% больше, чем в июне, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

В Казани недвижимость в ипотеку в сентябре по сравнению с июнем стали брать чаще на 85,6% (в июне — 1 155, в июле — 1 423, в августе — 1 828 и в сентябре — 2 144).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала года Росреестр Татарстана зарегистрировал порядка 54 тысяч ипотечных кредитных сделок, в том числе в Казани — более 20 тысяч.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Лилия Бурганова уточнила, что в этом году самые высокие показатели по количеству кредитных сделок наблюдались в марте этого года. Тогда было зарегистрировано примерно 9,5 тыс. таких сделок.



Ранее Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%.



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Татьяна Леухина