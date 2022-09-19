Казанскую детскую музыкальную школу отремонтируют за 72 миллиона рублей

В Казани в «Детской музыкальной школе № 1 им. Чайковского» по улице Горького, 22/26, проведут капитальный ремонт за 72,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется отремонтировать и отреставрировать фасад, принять архитектурные решения. Кроме того, предстоит заменить водопровод, вентиляцию и внутреннюю канализацию, провести сантехнические и электромонтажные работы, наладить освещение и благоустроить территорию.

Фото: kzn.ru

Планируется монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. Работы должны выполняться одновременно с производством основного ремонта.

Срок выполнения работ — с даты подписания контракта до 30 октября. Гарантийный срок — 5 лет.

Всего в Казани за 5 лет капитальный ремонт провели в 24 школах и 51 детском саду. К началу учебного года добавилось еще 11 учреждений.

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Елизавета Пуншева