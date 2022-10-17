В Ейске после падения самолета два человека погибли и 15 пострадали

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В Ейске после падения военного самолета на жилой дом два человека погибли и 15 пострадали, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Эвакуированные после пожара в жилом доме в Ейске будут временно размещены в пансионатах, сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

— На месте происшествия работают экстренные службы района и края. Пожарные расчеты 37-й и 24-й краевых пожарных частей задействованы в эвакуации местных жителей. Также на месте работают спасатели «Кубань-СПАС», медики и специалисты других служб. Эвакуированные жители будут временно размещены в пансионатах, — говорится в telegram-канале ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Он поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в город для оказания помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в Ейске.

— Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, — сказали в СК.

Военная прокуратура южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета Су-34 в Ейске.

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Максим Кокунин