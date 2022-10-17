В Казани 23-летняя девушка убила своего сожителя во время распития алкоголя

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после трагедии, произошедшей накануне в одной из казанских квартир.

По версии следствия, вечером 16 октября в одной из квартир дома №45 по улице Восход между 45-летним мужчиной и его 23-летней сожительницей во время распития алкоголя произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая колюще-режущим предметом нанесла не менее шести ударов в область грудной клетки потерпевшему, от которых он скончался.

Девушка задержана, свою причастность к преступлению признала полностью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Верховный суд Татарстана признал 33-летнего уроженца Средней Азии виновным в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105). Суд согласился с государственным обвинителем и приговорил гражданина Хусенова к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Установлено, что ночью 23 октября 2021 года подсудимый, его двоюродный брат и приятель находились в съемной квартире в доме на проспекте Ибрагимова. Между подсудимым и его родственником завязалась ссора — он схватил кухонный нож и нанес оппоненту множество ударов по телу. После этого подсудимый расправился и с приятелем, вступившимся за товарища. Оба скончались на месте. На следующий день подсудимый направился в Самару, но по дороге его задержали правоохранители.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин