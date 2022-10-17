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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

23:32, 17.10.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида выявил пункт наблюдения №7, расположенный на ул. Декабристов, 183. Показатель оказался превышен в 2,5 раза — 0,125 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 14 октября по 7 часов 17 октября.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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