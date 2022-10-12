Разработчик электромобилей «Кама» хочет привлечь $150 млн и выкупить челнинский завод Ford

Стартап по производству электромобилей «Кама», куда инвестировали бизнесмен Рубен Варданян и глава КАМАЗа Сергей Когогин, планирует привлечь инвестиций на сумму $150 млн долларов. Часть средств планируют потратить на приобретение простаивающего предприятия Ford в Набережных Челнах.

По данным RTVI, одним из потенциальных партнеров считается «Росатом», и ради его участия электрокары могут переименовать в «Атом».

Фото: kamaz.ru

Завод, на котором Ford выпускал машины, должен стать главным сборочным предприятием стартапа. На предприятии планируют сваривать и красить кузова машин, а также собирать собственно автомобили. При этом штампованные элементы будут выпускать на другом предприятии — в Елабуге.

В январе этого года гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщал, что электромобиль «Кама-1» может поступить в продажу в 2024—2025 годах.



В сентябре прошлого года замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов заявлял, что КАМАЗ рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «Кама-1» в 2024—2025 годах.

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Татьяна Леухина