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За сутки в России зарегистрировали 10 403 случая COVID-19

11:24, 17.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 10 403 случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки выявили 10 403 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии — 21 314 957. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировали 604 пациента за сутки, выздоровели 14 513 россиян. Общее число выздоровевших достигло 20 618 358.

Скончались 92 пациента за сутки. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 388 993 россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Леухина
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