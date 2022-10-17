Исследование: жителю Татарстана потребуется более 8 лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителю Татарстана потребуется в среднем 8 лет и три месяца для накопления на новый автомобиль. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Для накопления на подержанный автомобиль жителю республики потребуется 4 года и 9 месяцев. Татарстан расположился на 33-м месте в рейтинге регионов по способности населения накопить на машину.

Первое место — у Чукотского автономного округа. Жителю этого региона потребуется 3 года и 7 месяцев для того, чтобы накопить на новый автомобиль, и 2 года и 2 месяца — для покупки подержанного. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (3,8 и 2,1 года соответственно), третью строчку заняла Магаданская область (4,3 и 2,4 года соответственно).

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Москва расположилась на шестом месте рейтинга — жителю потребуется 4 года и 7 месяцев, чтобы накопить на новую машину, и 2 года и семь месяцев — на подержанную. Санкт-Петербург находится на 11-й строчке (5,8 и 3,3 года соответственно).

Национальное бюро кредитных истории сообщило, что в сентябре этого года в Татарстане выдали 2 582 автокредита, что на 8,4% меньше, чем за август. По количеству выданных за сентябрь кредитов на покупку машин республика занимает четвертое место среди 30 регионов-лидеров.



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Татьяна Леухина