В Татарстане сократилась выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2022 года в Татарстане выдали 2 582 автокредита. Это на 8,4% меньше, чем за август, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных за сентябрь кредитов на покупку машин Татарстан занимает четвертое место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-3 вошли Москва (3 262), Московская область (2 951) и Санкт-Петербург (2 664).

Рейтинг замыкает Белгородская область. Там за первый месяц осени оформили 512 автокредитов, что на 1,4% больше, чем за август.

— После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент автокредитов постепенно восстанавливался. При этом существенный рост выдачи в апреле — августе объяснялся прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в сентябре в России выдали 52,7 тысячи кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 7,3% меньше, чем за август.

По данным НБКИ, за первые восемь месяцев 2022 года в Татарстане объем выданных автокредитов составил 17,1 миллиарда рублей. Это на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина