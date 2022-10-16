Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы

Глава ДНР Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову Орденом Дружбы. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Уважаемая Айшат Рамзановна, мы совсем недавно имели возможность посетить Чеченскую Республику. А сегодня уже имеем возможность принимать вас в Донецкой Народной Республике. Ваш визит является значимым для нас. Мы понимаем сколько делает чеченский народ для освобождения Донецкой Народной Республики и защиты в целом нашей большой Родины — России. Что касается вас лично, я сам знаю, и имел возможность пообщаться с Рамзаном Ахматовичем, вас отличает действительно доброе, смелое сердце, которое и привело вас в Донецк когда здесь опасно, когда здесь стреляют, и буквально сегодня мы увидели что нацистский режим ни перед чем не останавливается. Старается нанести как можно больше вреда простым гражданским лицам, которым требуется защита и которым требуется дополнительная поддержка. Вы известны как защитница прав человека. И потому не могли обойти вниманием все происходящее в Донецкой Народной Республике. Вы много делаете и для поддержки бойцов участвующих в специальной военной операции. Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой Народной Республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы, — сказал Пушилин.

Встреча главы ДНР и министра культуры Чечни состоялась в Донецке. В ходе нее Денис Пушилин вручил делегации Чечни наградное оружие.

Фото: mincult.tatarstan.ru

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и министр культуры республики Айшат Кадырова в мае посетила Казань и поделилась в соцсетях своими впечатлениями о городе. В частности, она рассказала, что ей запомнилось многое из культурной жизни столицы Татарстана и поэтому она забрала в Чечню большое количество идей. Также ей очень понравилась местная кухня.

Кроме того, Кадырова заявила, что влюбилась в татарскую культуру. И ее впечатлило в Татарстане то, как в республике относятся к национальным обычаям и традициям, но при этом используют современные технологии для сохранения своей самобытности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин