«Зенит-Казань» победил «Нефтяник» в стартовом матче чемпионата России

Волейболисты казанского «Зенита» открыли чемпионат России с победы над оренбургским «Нефтяником».



Доигровщик Дмитрий Волков заработал 18 очков своей команде, к этому он добавил ещё и три блока, в то время как Валентин Голубев реализовал 56% приёма, а Андрей Сурмачевский — 3 айса.





Фото: telegram «ВК Зенит»

«Зенит-Казань» — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:17)

Сегодня волейболисты «Зенит-Казань» сыграли на своей площадке с «Нефтяником» из Оренбурга, тем самым, стартуя в открытом чемпионате России.

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Илина Хакимова