ВЦИОМ: отцы принимали участие в воспитании 71% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного ко Дню отца. По его результатам стало известно, что, по мнению россиян, мужество и дисциплина — два главных качества, формируемых в процессе отцовского воспитания.



Информированность граждан о таком празднике, как День отца, стала ниже, чем годом ранее — 54% против 66%. Доля тех, кто слышит о нем впервые, напротив, выросла на аналогичное значение — с 34% до 46%.



В ходе опроса 71% россиян сообщили, что отцы принимали участие в их воспитании. Еще 13% ответили, что отцы не принимали участие в их воспитании, среди москвичей и петербуржцев такой ответ дал каждый пятый (19%). Еще 14% россиян признались, что вовсе росли без отца.



Мужество и дисциплина — два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания, по мнению россиян (22% и 21% соответственно). Отец также прививает честность, справедливость — полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя (10%). Роль отца в патриотическом воспитании отмечают 9%. Но о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта — 5%, быть достойным человеком — 2%, стремление к знаниям — 2% и др.).

Говоря об отрицательных качеств, затруднившихся с ответом в 1,7 раза больше, чем в вопросе о положительных качествах (44% vs. 26%). Больше всего респондентов отмечали алкоголизм(12%), агрессивность и жестокость (по 6%) и вредные привычки (5%).

Руководитель Благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», АНО «Дарим ангелам радость» и председатель Республиканской общественной организации «Союз отцов» Адель Загретдинов в интервью «Реальному времени» рассказывал, как меняется роль отца в обществе, о новых проектах и проблемах в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова