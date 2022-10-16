Россиянам объяснили, как понять, правильно ли им начисляют пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нужно следить, чтобы при расчете будущей пенсии не было допущено никаких ошибок еще до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доцента департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатимы Дзгоевой.



Юрист посоветовала россиянам иногда проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), на котором собираются данные о пенсионных правах и накоплениях, чтобы вовремя выявить нестыковки.



Фото: realnoevremya.ru

31 июля Володин также рассказал о поправках к законам, которые вступили в силу в августе. Одной из таких поправок стало то, что работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий.



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Илина Хакимова